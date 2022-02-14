Производители опасаются, что новые правила проверки молока ударят по отрасли

Производители молока и молочных продуктов в Псковской области опасаются, что новые правила проверки продукции ударят по отрасли, пишет «АиФ-Псков» . Нововведения вступят в силу с 1 марта.

С этого дня специалисты ветеринарной службы будут брать пробы на исследование из каждой партии молока. Его будут проверять на консистенцию, вкус и запах, цвет, температуру, плотность, кислотность, долю белка и жира.

Каждые 10 дней молоко и молочные продукты должны проверяться на содержание лейкоцитов, эритроцитов и прочих соматических клеток, раз в полгода - на содержание антибиотиков, радионуклидов и микроорганизмов.

Производители молока опасаются, что все эти исследования потребуют дополнительных финансовых вложений, которые отразятся на конечной цене молока и молочных продуктов на прилавках магазинов.

Подробнее о том, почему фермеры считают новые проверки лишними, в какую сумму они обойдутся и какие трудности могут возникнуть у ветслужбы, читайте здесь >>>