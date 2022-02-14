Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Сельское хозяйство

Производители опасаются, что новые правила проверки молока ударят по отрасли

14 февраля 2022 года, 15:11

Производители молока и молочных продуктов в Псковской области опасаются, что новые правила проверки продукции ударят по отрасли, пишет «АиФ-Псков». Нововведения вступят в силу с 1 марта.

Производители опасаются, что новые правила проверки молока ударят по отрасли

С этого дня специалисты ветеринарной службы будут брать пробы на исследование из каждой партии молока. Его будут проверять на консистенцию, вкус и запах, цвет, температуру, плотность, кислотность, долю белка и жира.

Каждые 10 дней молоко и молочные продукты должны проверяться на содержание лейкоцитов, эритроцитов и прочих соматических клеток, раз в полгода - на содержание антибиотиков, радионуклидов и микроорганизмов.

Производители молока опасаются, что все эти исследования потребуют дополнительных финансовых вложений, которые отразятся на конечной цене молока и молочных продуктов на прилавках магазинов.

Подробнее о том, почему фермеры считают новые проверки лишними, в какую сумму они обойдутся и какие трудности могут возникнуть у ветслужбы, читайте здесь >>> 

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Владлен Небейголова: У нас целый ряд ярких, молодых, талантливейших спортсменов
До 5 градусов мороза похолодает в Псковской области в ночь на 15 февраля
Девять спортобъектов построят в Псковской области в этом году
За насилие над несовершеннолетней падчерицей в Псковской области задержали мужчину
В Псковском перинатальном центре будущие мамы смогут рожать под расслабляющую музыку
В 2021 году в Псковском перинатальном центре выросло число родившихся малышей
В Псковском перинатальном центре откроется гинекологическое отделение
Псковская область улучшила позиции в рейтинге качества жизни
Центры деловой активности: РСХБ утвердил новый формат офисов

Комментарии

Авторизация
No comments
Красота по-скандинавски

Экономика
14 февраля 17:08

Красота по-скандинавски

«Зодчий-Псков» строит сканди-дома
Паруса и стеклопластик

Экономика
12 февраля 14:40

Паруса и стеклопластик

Сергей Оверкин: Мы стали вторым производителем яхт микрокласса в стране

Без базара

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
3 февраля 11:06

Без базара

Как работают псковские продуктовые онлайн-рынки?