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Общество

Признаться в любви псковичи смогут в прямом эфире радиостанции «7 небо»

14 февраля 2022 года, 10:40

14 февраля с 15:00 до 16:00 псковичи смогут признаться в любви в прямом эфире радиостанции «7 небо». Об этом «Псковской правде» рассказали в редакции радиостанции.

Признаться в любви псковичи смогут в прямом эфире радиостанции «7 небо»

Передвижная студия в виде специального Love-мобиля Geely с ведущим Никитой Черкашиным на борту примет всех желающих в двух местах: у Центральной аптеки на Октябрьском проспекте и у третьей аптеки на Рижском проспекте 29/31.

За передвижением машины можно будет следить в прямом эфире на волнах 107,1 FM.

В течение часа радиостанция соберет самые яркие признания в любви, а также подарит множество подарков от партнеров акции.

Генеральным спонсором акции выступает автосалон РРТ на Рижском проспекте, также сюрпризы приготовили 100В и КРЦ «Волшебный город», ресторан «Розарио» разыграет сертификаты, а городской клуб дайвинга подарит пробное погружение.

Подробности в группе «7 небо» в «ВКонтакте».

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