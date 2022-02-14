Последнюю новогоднюю ёлку в прошлом году псковичи выбросили в октябре. Об этом рассказал директор ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») - регионального оператора по обращению с ТКО Александр Киселёв в эфире программы «Псковский телеграм Online» 14 февраля. По его словам, в одном из дворов украшенная к новому году сосла и во всем простояла до мая.

В этом году также регоператору пришлось вывезти довольно много новогодних ёлок.

Кроме того, Александр Киселёв поделился сложностями вывоза мусора в зимний период. В районах сотрудникам из-за снега приходится буквально на руках таскать мусорные баки, либо снимать крышку и везти как на санках. А также техника попадает в аварии, их было уже несколько за последние две недели.

По словам руководителя, «Экопром» постоянно занимается пополнением автопарка: в декабре были получены пять машин, ожидается, что в марте придёт специальный автомобиль стоимостью 12 млн рублей.