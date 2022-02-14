С 3 июня дизайн-код будет обязательным для всего Пскова

С 3 июня дизайн-код сделают обязательным для всего Пскова (т.н. «типовой зоны»). Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте. По его словам, к тому моменту все вывески должны соответствовать нормативным требованиям.

После этой даты сначала будут выдаваться предупреждения, а после, в случае неисполнения, – вывеску демонтируют.



Подтвержденный дизайн-код действует в Пскове с мая 2020 года. В прошлом году, как сообщил Михаил Ведерников, его начали активно внедрять в исторической части города.



Глава региона выразил благодарность представителям бизнеса, организаций и предприятий, которые уже поменяли свои вывески на соответствующие требованиям.

Однако, по его словам, с июня принудительно демонтировали 14 вывесок, а также подготовили ещё два постановления на демонтаж. Михаил Ведерников сообщил, что на данный момент согласовано 306 вывесок из 576, остальные находятся в работе или не прошли согласование.

«В микрорайонах многие дома просто не видно из-за обилия вывесок и безвкусных банеров на фасадах. Это, конечно, надо исправлять», – сказал губернатор и добавил, что со временем дизайн-код будет внедряться на территории всего региона. Подготовку необходимых документов и внесение изменений в правила благоустройства всех районов завершили ещё в прошлом году, в этом – будет вестись работа по замене вывесок.

Михаил Ведерников сообщил, что рабочая группа во главе с главным архитектором Псковской области Евгением Шапкиным оказывает консультации районам в согласовании проектов вывесок для создания единого стиля.