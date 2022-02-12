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Общество / Здоровье

Ведерников: В Псковской области нет активных вспышек заболевания

12 февраля 2022 года, 15:47

«В Псковской области нет активных вспышек заболевания», – сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем профиле в Instagram.

Ведерников: В Псковской области нет активных вспышек заболевания

Фото Дарьи Хватковой

По его словам, 12 февраля с контроля областного Управления Роспотребнадзора был снят последний очаг коронавирусной инфекции в Псковской области – в противотуберкулёзном диспансере Великих Лук.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 81 тыс. 563 человека, из них 760 – за минувшие сутки. Выздоровели 73 тыс. 125 жителей региона, в том числе 181 – за прошедший день. На амбулаторном лечении находится 8 тыс. 671 пскович, на стационарном – 453.

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