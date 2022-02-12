760 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 11 февраля, в Псковской области коронавирус подтвердился еще у 760 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Великих Луках в общую статистику по коронавирусу добавился еще 171 местный житель (всего 13 тыс. 467), в Пскове – 136 (всего 26 тыс. 210), в Невельском районе – 61 (всего 3 тыс. 464), в Островском районе – 53 (всего 3 тыс. 531), в Порховском (всего 2 тыс. 645), Новосокольническом (всего 2 тыс. 440) и Великолукском (всего 2 тыс. 200) районах – по 42.

41 подтвержденный случай зафиксировали в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 893), 29 – в Печорском районе (всего 1 тыс. 839), 28 – в Пустошкинском районе (всего 948), 20 – в Бежаницком районе (всего 1 тыс. 14), 19 – в Псковском районе (всего 6 тыс. 641), по 17 – в Гдовском (всего 1 тыс. 269) и Пыталовском (всего 934) районах.

В Локнянском районе коронавирусом заболели 12 человек (всего 771), в Пушкиногорском районе – 11 (всего 956), в Куньинском районе – девять (всего 755). Восемь подтвержденных случаев выявили в Дновском районе (всего 629), по одному – в Опочецком (всего 2 тыс. 574) и Красногородском (всего 761) районах.

Коронавирусной инфекцией в Псковской области с начала пандемии заразились 81 тыс. 563 человека, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 73 тыс. 125, в том числе 181 – за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 499 жителей региона, восемь – за последние 24 часа. На амбулаторном лечении на данный момент находится 8 тыс. 671 пскович, на стационарном – 453.