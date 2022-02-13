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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников рассказал об изменениях в алгоритмах лечения пациентов в Псковской области

13 февраля 2022 года, 18:11

Об изменениях в алгоритмах лечения пациентов на примере Псковской области подробно рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в ходе своего еженедельного обращения к псковичам, которое он опубликовал в своем Instagram-аккаунте 13 февраля.

Михаил Ведерников рассказал об изменениях в алгоритмах лечения пациентов в Псковской области

Фото Андрея Степанова

При появлении признаков заболевания, по его словам, больничный лист можно открыть, позвонив на «горячую линию» по номеру «122», после чего пациент будет перенаправлен на телефон своей поликлиники.

«Признаки заболевания, напомню: температура выше 38 градусов, клиническая картина – это когда болит горло, появляется насморк, мигрень», – отметил Михаил Ведерников.

Далее необходимо будет пройти опросник, по результатам которого врач даст первичные рекомендации по лечению. После этого в течение семи дней он посетит больного на дому, возьмет тест на коронавирус и проведет осмотр. При этом на протяжении всего этого времени будет вестись дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

«Если в течение недели наступает выздоровление, то больничный лист закрывается без повторного тестирования», – сообщил Михаил Ведерников и уточнил, что критерием выздоровления является не отрицательный ПЦР-тест, а улучшение самочувствия.

При необходимости продления больничного листа пациенту необходимо будет вновь обратиться на «горячую линию». В ходе опроса врачи оценят состояние больного и пригласят, в случае необходимости, на визит в поликлинику с целью осмотра и корректировки лечения.

«Обращаю внимание, что дети, беременные, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями в поликлинику сами идти не должны – их осмотрят на дому», – подчеркнул губернатор региона.

Михаил Ведерников также отметил, что пациент может быть госпитализирован в медицинское учреждение при осложнении течения заболевания «на любом из перечисленных этапов».

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