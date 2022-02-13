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Общество / Здоровье

Губернатор Псковской области призвал пациентов с высокой температурой не посещать поликлиники

13 февраля 2022 года, 18:17

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках еженедельного обращения к жителям региона, опубликованного в Instagram-аккаунте 13 февраля, заявил о необходимости оставаться дома при наличии высокой температуры.

Губернатор Псковской области призвал пациентов с высокой температурой не посещать поликлиники

Фото Андрея Степанова

По его словам, заставлять пациентов с высокой температурой посещать поликлиники и ожидать приема врача в общей очереди – это грубое нарушение, о котором стоит сообщать в региональный комитет по здравоохранению.

«Все потоки должны быть разведены. Сейчас для заболевших выделено отдельное время для посещения поликлиник. Его вам должны назвать при приглашении на осмотр», – подчеркнул глава Псковской области.

Михаил Ведерников также призвал писать в адрес профильного комитета, когда в медицинских учреждениях региона для закрытия листка нетрудоспособности без повторного ПЦР-теста просят самостоятельно посетить поликлинику.

«Закрывать больничный лист по выздоровлению должны дистанционно. Как я сказал, визит в поликлинику может понадобиться только для продления», – отметил губернатор Псковской области.

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