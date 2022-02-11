Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Почти 288 тысяч человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области

11 февраля 2022 года, 11:45

В Псковской области первым компонентом от коронавирусной инфекции привились 287 тыс. 469 человек. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем профиле в Instagram.

Почти 288 тысяч человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области

Фото Арсения Тимашова

За прошедший день, 10 февраля, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 354 человека (всего 287 тыс. 469). Полный курс вакцинации прошел 841 житель региона (всего 283 тыс. 485). Ревакцинировался за минувшие сутки 271 пскович (всего 41 тыс. 765).

В настоящее время поступившая в Псковскую область вакцина от коронавируса израсходована на 79,9%.

Читайте также
В Псковской области изменился график работы пунктов вакцинации

«С таким ростом заболеваемости чрезвычайно важно заранее позаботиться о защите своего здоровья. Постарайтесь запланировать необходимое время на прививку», – обратился к жителям региона губернатор Михаил Ведерников.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пять региональных культурных деятелей получили звание «Душа земли Псковской»
Алексей Саенко занял должность начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова
Репортаж о Псковской области покажут в «Вестях недели» с Дмитрием Киселёвым
Ксения Железникова возглавит Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области
Псковская спортсменка завоевала серебряную медаль в Первенстве России по лёгкой атлетике
Тариф на посещение муниципальных бань в Пскове увеличится на 30 рублей
Более 700 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
Несколько жилых домов и четыре детских сада остались без горячей воды и отопления на Завеличье в Пскове
Житель Себежа умер в карете скорой после ДТП

Комментарии

Авторизация
No comments
Страсти по скверу

Общество
11 февраля 15:53

Страсти по скверу

Центр города Остров благоустроят по итогам общественной дискуссии
Опасные пятна

Общество / Здоровье
7 февраля 12:58

Опасные пятна
Эпоха омикрона

Общество
4 февраля 16:45

Эпоха омикрона

Псковский врач о том, чем опасен новый штамм и как от него защититься