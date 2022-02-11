Почти 288 тысяч человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области

В Псковской области первым компонентом от коронавирусной инфекции привились 287 тыс. 469 человек. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем профиле в Instagram.

За прошедший день, 10 февраля, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 354 человека (всего 287 тыс. 469). Полный курс вакцинации прошел 841 житель региона (всего 283 тыс. 485). Ревакцинировался за минувшие сутки 271 пскович (всего 41 тыс. 765).

В настоящее время поступившая в Псковскую область вакцина от коронавируса израсходована на 79,9%.