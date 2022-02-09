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Общество / Здоровье

В Псковской области изменился график работы пунктов вакцинации

9 февраля 2022 года, 08:33

График работы пунктов вакцинации изменился в Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Псковской области изменился график работы пунктов вакцинации

Фото: ПАИ

В Пскове пункты вакцинации в торговых центрах «Империал» и «Акваполис», а также в спортивно-развлекательном парке «Простория» работают ежедневно с 10.00 до 17.00. В Ледовом дворце псковичи могут привиться от коронавируса ежедневно с 09.00 до 17.00, в торговом центре «Фьорд Плаза» – с 13.00 до 17.00. Пункт вакцинации в ТЦ «Рубин» в рабочие дни открыт с 10.00 до 17.00, в выходные – с 12.00 до 17.00.

Также в настоящее время курс вакцинации от коронавируса можно пройти в подразделениях городской поликлиники в часы работы медучреждений. Привиться от коронавируса в областном центре можно в поликлинике №1 на улице Кузнецкой, 19; в поликлинике №2 на улице Коммунальной, 23; в поликлинике №3 на улице Индустриальной, 8.

Вакцинация в псковских медицинских учреждениях проводится по предварительной записи. Записаться на прививку от коронавируса можно по телефону колл-центра 299-028.

Кроме того, поликлиника города Пскова также проводит плановую организованную выездную вакцинацию в учреждения и на предприятия. Всю необходимую информацию по данной теме можно получить по телефону: 53-49-42.

В Великих Луках местные жители могут привиться от коронавируса в двух пунктах вакцинации. В торговом центре «Апельсин» в рабочие дни он открыт с 10.00 до 17.00, в выходные дни – с 11.00 до 14.00. В торговом центре «Рубин» великолучане могут вакцинироваться с 10.00 до 16.00 – в рабочие дни, и с 09.00 до 17.00 – в выходные.

Сделать прививку от коронавируса в пунктах вакцинации жители Псковской области могут бесплатно в порядке живой очереди. Для этого необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.

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Бабулечка
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