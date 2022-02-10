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Общество

14 новых машин получил Псковский филиал «Россети Северо-Запад»

10 февраля 2022 года, 18:31

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» получил 14 микроавтобусов «Соболь». Об этом сообщается в их Телеграм-канале. Автомобили приспособлены к бездорожью, они также могут перевозить как пассажиров, так и грузы весом до тонны.

Каждую машину оборудуют системой спутникового мониторинга, чтобы отслеживать местонахождение бригады в режиме онлайн даже при отсутствии мобильной связи, что позволит более эффективно перемещать ресурсы и быстрее реагировать при аварийно-восстановительных работах.

За минувшие два года в Псковском филиале «Россети Северо-Запад» почти на 20% обновили парк спецтехники, 62 машины получили районы электрических сетей. Помимо бригадных автомобилей, это и мобильная лаборатория, снегоболотоходы, автогидроподъёмники и бурильно-крановые установки. 

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