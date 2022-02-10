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Общество

Почтовые маршруты в Псковской области составляют 40 тысяч километров

10 февраля 2022 года, 17:30

На сегодняшний день «Почта России» в Псковской области использует 191 почтовый маршрут общей протяженностью примерно 40 тыс. километров. Об этом сообщила директор региональной УФПС Дарья Цилина Дарья, передает корреспондент «Псковской правды» с пресс-конференции «АиФ-Псков» 10 февраля.

Как отметила спикер, «Почта России» прорабатывает оптимальные решения для наиболее широкого охвата населенных пунктов во всех районах региона. «Наша задача – чтобы услуги «Почты России» были доступными для жителей даже самых отдаленных поселений», – подчеркнула она.

Дарья Цилина рассказала, что на почтовые маршруты ежедневно выходят 88 машин, 48 из которых являются грузовыми: ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ, а также грузовые фургоны Lada Largus для осуществления курьерской доставки. Также у филиала есть легковой обслуживающий транспорт, авто- и грузопассажирские фургоны.

Помимо стационарных почтовых отделений, отмечает директор региональной УФПС, в Псковской области, активно работают 15 передвижных почтовых отделений. «Отделения на колесах доезжают до самой глубинки области, где зачастую почтовый тракт - то единственное, что связывает жителей с центром», – поделилась Дарья Цилина.

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