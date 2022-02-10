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Общество

Почти 12 млн почтовых отправлений обработали в Псковской области за год

10 февраля 2022 года, 17:16

За год «Почта России» обработала почти 12 млн почтовых отправлений в Псковской области. Об этом сообщила директор региональной УФПС Дарья Цилина Дарья, передает корреспондент «Псковской правды» с пресс-конференции «АиФ-Псков» 10 февраля.

Почти 12 млн почтовых отправлений обработали в Псковской области за год

Фото: Арсений Тимашов

11 млн 200 тыс. из отправлений представляли собой простую и заказную корреспонденцию, а 800 тыс. были посылками, мелкими пакетами и EMS-отправлениями.

Как отметила Дарья Цилина, на протяжении последних лет происходит прирост объема входящих и исходящих почтовых отправлений. Уже второй год подряд он составляет 10 %.

По словам спикера, основными клиентами «Почты России» являются государственные органы: Федеральная налоговая, Пенсионный фонд, миграционная службы, суды, судебные приставы, бизнес-структуры, а также физические лица.

За 2021 год, как отмечает Дарья Цилина, псковские почтальоны УФПС доставили 1 млн 600 тыс. пенсий, пособий и единовременных выплат.

Всего филиал реализовал порядка 4 млн 500 тыс. печатных изданий. Также доставили 11 млн счетов-квитанций, около трети из которых оплатили по почте.

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