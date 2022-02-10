Для получения субсидии документы по рекультивации свалки в Пскове направили в Москву

Проект по рекультивации полигона ТКО в Пскове курируется комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, который уже завершил разработку проекта смет документация и прошел экологическую экспертизу. Документацию направили в Москву, где определят проектную стоимость. После комитет направит заявку для получения субсидии. Об этом его председатель Сергей Грахов рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 10 февраля.

Рекультивация свалки стоит в плане в конце 2023 - начале 2024 года. Спикер сообщил, что на полигоне на закрытом полигоне уже не будут захораниваться отходы. Сергей Грахов также добавил, что в регионе на данный момент еще ни один полигон не дошел до стадии рекультивации. Сейчас в Палкинском районе, Локне и Кунье разрабатывают проект для этого, а в Порхове объявили конкурс по разработке проекта смет документации.