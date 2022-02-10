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Общество

ЦУР Псковской области провёл ряд встреч с главами районов

10 февраля 2022 года, 16:13

В ЦУР Псковской области прошёл ряд встреч с представителями и главами районных администраций. Сотрудники обсудили перспективы взаимодействия и выполнение совместных проектов. Также был рассмотрен рейтинг органов местного самоуправления и внесены предложения по его повышению.

По итогам прошедших совещаний сотрудники ЦУР и представители органов власти договорились о дальнейшей работе и наметили план действий для улучшения качества обратной связи с населением.

ЦУР Псковской области начал свою работу в декабре 2020 года. За год сотрудниками с помощью системы «Инцидент Менеджмент» было обработано свыше 30 тысяч сообщений граждан в социальных сетях.

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