ЦУР Псковской области провёл ряд встреч с главами районов

В ЦУР Псковской области прошёл ряд встреч с представителями и главами районных администраций. Сотрудники обсудили перспективы взаимодействия и выполнение совместных проектов. Также был рассмотрен рейтинг органов местного самоуправления и внесены предложения по его повышению.

По итогам прошедших совещаний сотрудники ЦУР и представители органов власти договорились о дальнейшей работе и наметили план действий для улучшения качества обратной связи с населением.

ЦУР Псковской области начал свою работу в декабре 2020 года. За год сотрудниками с помощью системы «Инцидент Менеджмент» было обработано свыше 30 тысяч сообщений граждан в социальных сетях.