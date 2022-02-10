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Общество

Сергей Грахов: 97% жителей Псковской области охвачены цивилизационным обращением с отходами

10 февраля 2022 года, 16:09

На сегодняшний день цивилизационным обращением с отходами охвачены 97% жителей Псковской области. Об этом председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов заявил на пресс-конференции в медиацетре Псковского агентства информации.

Сергей Грахов: 97% жителей Псковской области охвачены цивилизационным обращением с отходами

Фото: Дарья Хваткова

С момента проведения реформы обращения с ТКО прошло три года. Сергей Графов подчеркнул, что на момент ее осуществления услугой по вывозу мусора пользовались 303 населенных пункта Псковской области, а в настоящий момент – более 2500.

По словам спикера, главное целью является полный охват данной услугой. На данный момент цивилизационным обращением с отходами охвачены 97% жителей области, но Сергей Грахов заявил, что планомерно все идет к тому, чтобы 100% населения получили в полной мере эту услугу.

Спикер также рассказал, что увеличилось количество отходов, которые идут на сортировку, а также на вторичную обработку. Сегодня около 7,7 % отходов отправляется на переработку. «Проделанная работа большая, многие вызовы мы решили, но предстоит еще много работы», – подытожил Сергей Грахов.

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