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Общество

Сельский клуб в деревне Торошино Псковского района начнут ремонтировать в этом году

10 февраля 2022 года, 15:48

Здание клуба в деревне Торошина Псковского района включено в заявку от Псковский области на 2022 год в рамках национального проекта «Культура», заявил губернатор Михаил Ведерников, отвечая на просьбу Натальи Владимировны помочь с ремонтом здания. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Заявительница подчеркнула, что ремонта в клубе не было много лет – двери и окна заколочены, полы проваливаются, потолки осыпаются. В то же время в деревне проводятся культурные и памятные мероприятия, которые посещают жители из соседних деревень.

Участие в нацпроектен позволит привести объект в надлежащее состояние за счет федеральных средств. В 2022 году из федерального бюджета получили порядка 6,27 млн рублей на замену перекрытий, электромонтажные работы. Кроме того из местного бюджета выделят средства на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.

По мнению главы региона, важно, чтобы объект поддержали при рассмотрении заявки в нацпроект на финансирование в 2023 году. Это позволит завершить ремонт здания, чтобы клуб начал работать.

Михаил Ведерников заявил, что при необходимости готов принять личное участие в согласовании заявки в Министерстве культуры РФ.

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