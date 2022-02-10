Модульная баня появится в Пыталовском районе

Установить модульную баню в Пыталовском районе предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Ранее жители Пыталово обратились к главе региона, чтобы тот поспособствовал в решении вопроса возобновления работы городской бани.

По словам Михаила Ведерникова, схожая проблема наблюдается в четырех районах.

«Старые бани действительно пришли в негодность. Ремонтировать их смысла нет, они и физически, и морально устарели. Мы прорабатываем вопрос об установке модульных бань», – ответил на вопрос местной жительницы Алины Петровны глава региона.

Такую баню губернатор предложил установить в качестве пилотного проекта в Пыталовском районе. Параметры и внешний вид бани, как сообщил Михаил Ведерников, согласуют с Алиной Петровной и администрацией района.

«Будете у нас пионеры, если все получится – то и для других районов пойдем этим же путём», – подытожил губернатор.