Порядка 50 единиц техники круглосуточно убирают улицы Пскова от снега

В уборке улиц Пскова от снега в круглосуточном режиме задействованы порядка 50 единиц техники. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорожные службы в уборке города от снежных масс задействуют тракторы, минитракторы, комбинированные дорожные машины, погрузчики, бобкаты, самосвалы, экскаваторы, автогрейдеры, а также ручные бригады.

«Убирают от снега дороги, тротуары, остановочные площадки, обрабатывают дорожное покрытие противогололедными материалами. Сейчас основной акцент в работе сделан на вывозе снега, так как он активно тает из-за потепления», – сообщили в профильном комитете.

На данный момент снегоуборочные работы в Пскове выполняют три организации: МКУ «Служба благоустройства города», ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «СитиИнвестГрупп».

«В целях контроля за объемами вывозимого снега установлена система видеонаблюдения, а автомашины, задействованные в уборке снега, оборудованы системой спутниковой навигации», – отметили представители комитета.