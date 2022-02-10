В Псковской области выращивают виноградных улиток для столичных ресторанов

Для ресторанов Санкт-Петербурга и Москвы в Невельском районе Псковской области выращивают виноградных улиток. Об этом глава Невельского района Олег Майоров рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 10 февраля.

Выращиванием и сбором виноградных улиток для ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга, по его словам, в муниципалитете занимается один из местных предпринимателей.

Помимо улиток в деревне Боканово Невельского района в настоящее время также производят и греческий сыр. «Наша сыроварня – это тоже бренд – невельчане его хорошо знают», – отметил Олег Майоров. По его словам, продукцию на сыроварне производят специальной ручной технологией.