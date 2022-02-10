Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области выращивают виноградных улиток для столичных ресторанов

10 февраля 2022 года, 12:54

Для ресторанов Санкт-Петербурга и Москвы в Невельском районе Псковской области выращивают виноградных улиток. Об этом глава Невельского района Олег Майоров рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 10 февраля.

В Псковской области выращивают виноградных улиток для столичных ресторанов

Источник: pixabay.com

Выращиванием и сбором виноградных улиток для ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга, по его словам, в муниципалитете занимается один из местных предпринимателей.

Помимо улиток в деревне Боканово Невельского района в настоящее время также производят и греческий сыр. «Наша сыроварня – это тоже бренд – невельчане его хорошо знают», – отметил Олег Майоров. По его словам, продукцию на сыроварне производят специальной ручной технологией.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Для получения субсидии документы по рекультивации свалки в Пскове направили в Москву
ЦУР Псковской области провёл ряд встреч с главами районов
Сергей Грахов: 97% жителей Псковской области охвачены цивилизационным обращением с отходами
Сельский клуб в деревне Торошино Псковского района начнут ремонтировать в этом году
Полиция нашла мужчину, расстрелявшего трех собак в Гдовском районе в канун Рождества
Гонка «Лыжня России» пройдет в новом формате в Псковской области
Модульная баня появится в Пыталовском районе
Порядка 50 единиц техники круглосуточно убирают улицы Пскова от снега
В Невельском районе будут производить дрова для Англии

Комментарии

Авторизация
No comments
Опасные пятна

Общество / Здоровье
7 февраля 12:58

Опасные пятна
Эпоха омикрона

Общество
4 февраля 16:45

Эпоха омикрона

Псковский врач о том, чем опасен новый штамм и как от него защититься
Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

Общество / Здоровье
3 февраля 08:28

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области