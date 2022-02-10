В Невельском районе будут производить дрова для Англии

Колотые дрова для поставок в Англию будут производить в Невельском районе Псковской области. Об этом 10 февраля в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил глава Невельского района Олег Майоров.

По его словам, новый инвестор из Санкт-Петербурга будет производить экзотический вид продукции в старом заводе на улице Ленкомунны в Невеле, где ранее выпускали огнетушители. Объем инвестиции на данный момент превысил 60 млн рублей.

Для производства обычных колотых дров инвестор уже приобрел базу и оборудование. На площадке планируют создать порядка 70 рабочих мест.

Как отметил Олег Майоров, колотые дрова в Англии используют как экологически чистый вид топлива для каминов.