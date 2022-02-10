На набережной реки Великой в Пскове открылась выставка «Пушкин от А до Я»

Выставка «Пушкин от А до Я» открылась в Пскове на набережной реки Великой около винтовой Ольгинского моста. Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области. Выставка продлится до 20 февраля.



На фотовыставке ко дню памяти поэта представлены свыше 30 работ Игоря Шаймарданова из серии «Пушкин и буквы», на которых изображена азбука из поэтического наследия поэта. «Автор работ проиллюстрировал каждую букву русского алфавита строками из стихов Пушкина, воображая и сценически проигрывая сюжетное и смысловое содержание тех или иных строк поэта», – отметили в Театрально-концертной дирекции.



В творчестве Игоря Шаймарданова Александр Пушкин играет одну из ведущих ролей. Так, художник посвятил поэту десятки своих произведений и целые серии: «Александр Сергеевич и Арина Родионовна», «Ситцевый Пушкин», «Михайловские царапки» и другие. «Рисую Пушкина обыденным и праздным, а не восторженно-воодушевленным, потому что сам поэт ужас как терпеть не мог игру в поэта, «служителя муз». Пушкинисты знают, о чем я. Отсюда анекдотичность, лубочность, сказовость: «в сказке ложь, да в ней намек». Такой поэт ближе и мне, и моему зрителю», – признался Игорь Шаймарданова в одном из интервью.



Игорь Шаймарданов – член Союза художников России и Союза театральных деятелей России. Он окончил Санкт-Петербургскую Академию театрального искусства, работал в Псковском академическом театре художником-постановщиком. На данный момент продолжает сотрудничество с российскими театрами. Художественные работы Игоря Шаймарданова находятся в Пушкинском Заповеднике, Государственном музее А.С. Пушкина в Москве, Музее-квартире В.В. Набокова в Санкт-Петербурге, Всероссийском музее А.С. Пушкина в Санкт–Петербурге и в частных собрания. Он также неоднократно был главным художником празднования Масленицы в Пскове и Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Михайловском.