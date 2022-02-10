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Общество / Здоровье

В Псковской области увеличилось время ожидания приезда врача на дом

10 февраля 2022 года, 11:15

Время ожидания приезда врача на дом в Псковской области увеличилось до нескольких дней из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Об этом региональный комитет по здравоохранению сообщил, отвечая на один из заданных вопросов в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

В Псковской области увеличилось время ожидания приезда врача на дом

Фото Дарьи Хватковой

По словам представителей комитета, поликлиники региона в настоящее время из-за сложившейся эпидемиологический ситуации работают на пределе своих возможностей. В оказании медицинской помощи никому не отказывают.

«Принимайте жаропонижающее при температуре выше 38,5, соблюдайте питьевой режим. Врач придёт и скорректирует лечение. Больничный откроют нужным числом», – посоветовали в профильном комитете.

На данный момент жители Псковской области могут открыть и закрыть больничный дистанционно. Так, он будет открыт после обращения человека с симптомами коронавируса за медпомощью на «горячую линию» поликлиники или в единый центр «122».

В Псковской области в настоящее время на амбулаторном лечении находится 8 тыс. 281 житель региона, на стационарном – 454. За минувшие сутки, 9 февраля, в общую статистику по коронавирусу добавились почти 650 заболевших.

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Комментарии

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Бабулечка
15:14 10.02.2022

Канал СМЫСЛЫ БУД...9февр.2022г. С Тимуром Юсуповым-. Из интервью профессора А.А.Редько: "...У нас по 150-180 тысяч заболевало в один день при бывших раньше инфекциях...Мы не имеем никакой вот катастрофы,которая раздувается...Самое главное,дело в том,что есть полигексаметиленгуанидин,запрещённое во всём мире, вместо лизола,хлорки обрабатывают больницы,улицы,про какие то десятки тонн в день в Москве говорят,в Питере,которые тратят этот полигексаметиленгуанидин..Мы стерилизуем помещение для чего?"

Бабулечка
15:30 10.02.2022

Продолжение из интервью Д.М.Н. А.Редько :"..Сегодня мы должны говорить о том,что новая коронавирусная инфекция не является новой,она в той или иной степени существует миллионы лет на этой земле.Столкновение с ней человек пережить должен,он должен выработать естественный иммунитет,который по утверждению академика Зверева,является пожизненным,по крайней мере очень длительным.И этот естественный иммунитет более надёжный,более сильный,длительный,чем искусственный,созданный вот этими.. (продолжение)

Бабулечка
15:40 10.02.2022

Продолжение из интервью Д.М.Н.,профессора А.А.Редько:"..непроверенными до конца вакцинами, у которых 3 фаза испытания закончится 31декабря 2022г, а есть 4 фаза- это наши дети, и беременные, она закончится 31дек.2023г. Вот на основании чего они собираются прививать детей...Профессор Кирилличева объясняет, что вакцинация детей превращает их из резистентных особей в мишень любого патогена...".<br/> Авиценна - "Паника- половина болезни. Спокойствие-половина выздоровления."

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