В Псковской области увеличилось время ожидания приезда врача на дом

Время ожидания приезда врача на дом в Псковской области увеличилось до нескольких дней из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Об этом региональный комитет по здравоохранению сообщил, отвечая на один из заданных вопросов в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

По словам представителей комитета, поликлиники региона в настоящее время из-за сложившейся эпидемиологический ситуации работают на пределе своих возможностей. В оказании медицинской помощи никому не отказывают.

«Принимайте жаропонижающее при температуре выше 38,5, соблюдайте питьевой режим. Врач придёт и скорректирует лечение. Больничный откроют нужным числом», – посоветовали в профильном комитете.

На данный момент жители Псковской области могут открыть и закрыть больничный дистанционно. Так, он будет открыт после обращения человека с симптомами коронавируса за медпомощью на «горячую линию» поликлиники или в единый центр «122».

В Псковской области в настоящее время на амбулаторном лечении находится 8 тыс. 281 житель региона, на стационарном – 454. За минувшие сутки, 9 февраля, в общую статистику по коронавирусу добавились почти 650 заболевших.