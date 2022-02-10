Еще 649 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

За минувшие сутки, 9 февраля, в Псковской области коронавирусом заболели еще 649 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Почти 650 новых случаев в сутки. Омикрон стремительно распространяется по региону: берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности», – отметил он.

В Великих Луках в общую ковидстатистику добавились еще 219 человек (всего 13 тыс. 191), в Пскове – 103 (всего 25 тыс. 888), в Псковском районе – 83 (всего 6 тыс. 612), в Невельском районе – 78 (всего 3 тыс. 346), в Дедовичском районе – 33 (всего 1 тыс. 822), в Бежаницком районе – 32 (всего 962), в Островском районе – 28 (всего 3 тыс. 452), в Новосокольническом районе – 26 (всего 2 тыс. 385).

15 подтвержденных случаев заражения выявили в Опочецком районе (всего 2 тыс. 562), 13 – в Великолукском районе (всего 2 тыс. 106), девять – в Куньинском районе (всего 739), пять – в Дновском районе (всего 615), два – в Пушкиногорском районе (всего 945), по одному – в Печорском (всего 1 тыс. 791), Гдовском (всего 1 тыс. 240) и Новоржевском (всего 903) районах.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 80 тыс. 100 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 72 тыс. 756, в том числе 193 – за минувшие сутки. На амбулаторном лечении на данный момент находится 8 тыс. 281 житель региона, на стационарном – 454. Скончался, согласно опубликованной статистике, 1 тыс. 481 пскович.