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Общество / Соцзащита

Более 182 млн рублей получили органы социальной защиты городов и районов Псковской области

9 февраля 2022 года, 17:46

9 февраля в органы социальной защиты городов и районов Псковской области поступило 182,08 млн рублей.

Более 182 млн рублей получили органы социальной защиты городов и районов Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Деньги пойдут на финансирование мер социальной поддержки следующим категориям граждан: многодетным семьям, на детей малообеспеченным семьям, опекаемым семьям, труженикам тыла, ветеранам труда Псковской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, сельским специалистам, проживающим в сельской местности.

Также денежные средства направлены на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В течение трех рабочих дней средства поступят на счета граждан.

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