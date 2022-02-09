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Общество

Порядка 6 тысяч псковских школьников приняли участие в собеседовании по русскому языку

9 февраля 2022 года, 16:51

9 февраля в итоговом собеседовании по русскому языку приняли участие 5 тыс. 899 девятиклассников Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Юным псковичам предложили выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

Каждому на выполнение работы в среднем дается 15 минут. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов время могли увеличить на 30 минут.

Итоговое собеседование оценивали по системе «зачет»/«незачет». В случае, если ученик получил «незачет», либо не явился на собеседование по уважительной причине, для него предусмотрены дополнительные дни сдачи — 9 марта и 16 мая.

Во всех пунктах проведения итогового собеседования в регионе были применены меры эпидемиологической безопасности.

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