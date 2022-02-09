Маковский: Дополнительное финансирования региональных нацпроектов – показатель эффективной работы губернатора

«Получение дополнительного финансирования на региональные национальные проекты – это показатель эффективной работы губернатора Псковской области Михаила Ведерникова», – сообщил «Псковской правде» депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

По его словам, национальные проекты выступают современной системой государственного финансирования наиболее важных сфер жизни. Они являются будущим детских садов, школ, дорог, тротуаров, социального жилья, рабочих мест и парков.

«Теперь мы ждем эффективной работы от региональных органов государственной власти», – поделился депутат.

Андрей Маковский также отметил, что нужно не только получить федеральные средства, но и реализовать их в тех направлениях, в которых это на данный момент необходимо. По его мнению, на данный момент в поддержке нуждаются малый и средний бизнес. Депутат добавил, что важным фактором является стимулирование государством продуктовых производителей, поскольку, увеличение продуктов питания на рынке способствует удержанию продуктовой инфляции.

«Гранты для бизнеса, субсидии – это та самая «удочка», которая поможет нашему коммерческому сектору «наловить рыбу» для населения», – заявил профсоюзный деятель.

В 2022 году объем средств на национальные проекты в Псковской области увеличился на 40%. По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, на текущий год запланированы большие задачи. Он также напомнил, что в 2021 году на национальные проекты было выделено менее 9 млн рублей.

В 2021 году Псковская область заняла третье место по СЗФО по исполнению национальных проектов. Уровень кассового исполнения составил 98,5 %.

«Это абсолютный рекорд за всё время реализации нацпроектов в нашем регионе. Мы сделали большой шаг вперед, вышли на 3-е место по СЗФО и на 12-е по России», - отметил глава региона.