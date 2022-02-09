За 2021 год сумма штрафов за нарушение правил благоустройства в Пскове превысила 1,5 млн рублей

За 2021 год общая сумма штрафов за нарушение правил благоустройства в Пскове составила 1 млн 525 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 9 февраля сообщила начальник контрольного управления администрации города Наталья Симонова.

Она отметила, что в прошедшем году штрафы были подняты. Наталья Симонова предположила, что в текущем их общая сумма превысит 1,5 млн, так как юридические лица будут штрафовать за некачественную уборку.

Кроме того, начальник контрольного управления администрации Пскова сообщила, что нарушители правил городского благоустройства получили свыше трёх тысяч уведомлений. Она уточнила, что в настоящее время управление проводит проверки как в сфере закупок, так и по обращениям псковичей по поводу соблюдения правил благоустройства.

«За год управление обработало более тысячи обращений. По ним выдано более трёх тысяч уведомлений о нарушении правил благоустройства. Это и ненадлежащая уборка, и автохлам, и стоянка в зелёной зоне, и работы без согласования, и незаконные конструкции, и рекламные вывески», – отметила Наталья Симонова.