Галина Неваленная: Введение электронных рецептов — это своевременная инициатива

Предложение о введении дистанционной продажи рецептурных лекарств и возможности дистанционно выписывать электронные рецепты — это своевременная инициатива, особенно сейчас, в период подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказала депутат Псковской городской Думы, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная об одобренной президентом РФ и поддержанной Минздравом инициативе партии «Единая Россия».

По словам Галины Неваленной, в период пандемии очень важно, чтобы пациенты старшей возрастной группы и люди, которые имеют хронические заболевания, могли получить медицинскую помощь дистанционно, «не посещая поликлинику, не подвергая себя риску заражения инфекцией».

Рецепты псковские медики тоже смогут выписывать дистанционно. С помощью специальной программы данные будут передаваться напрямую в аптеки, где пациенты смогут получать все необходимые препараты.

«Мы сейчас переходим на электронную форму документооборота. Поэтому все, что касается электронного больничного листа, электронной медицинской карты — это облегчит нашу работу. Дистанционная работа позволит высвободить время врача, потому что иногда бывает достаточно аудиоконтроля», - сказала Галина Неваленная.

Главный врач поликлиники также отметила, что в настоящее время в учреждениях здравоохранения разрабатываются и внедряются системы видеоконтроля. По ее словам, дистанционная работа «позволит быть на связи с пациентом, обеспечивая контроль за его здоровьем».