Нападавшую на скот волчицу ликвидировали в Порховском районе

Волчицу, нападавшую на овец рядом с деревней Веретени Порховского района, ликвидировали. Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».

Как сообщили ведущий охотовед КУ «Порховское лесничество» Владимир Беляев и бригадир охотничьего коллектива Андрей Редкокаш, появление волчицы около деревни Веретени зафиксировали летом, поскольку там начали пропадать овцы.

Недавно охотники увидели обглоданного дикого козла в соседнем лесу и предположили, что поблизости обитает волчья семья. Они стали отслеживать следы и в итоге смогли определить участок действия. Охотники сделали оклад флажками со специфическим запахом (обработали конденсатом газа, этого запаха волки боятся) и организовали охоту.

4 февраля волчицу ликвидировали в одном километре от деревни Лужок. Хищнице на вид около пяти лет. На станции по борьбе с болезнями животных для определения видовой принадлежности провели освидетельствование туши.

Как сообщает издание, в этот раз волка-самца ликвидировать не получилось. Охотники продолжат отслеживать волчьи следы и выйдут на охоту, как только позволит погода.

За январь 2022 года в Порховском районе всего добыли пять волков. За добычу волка в Псковской области предусмотрено вознаграждение в 10 тыс. рублей.