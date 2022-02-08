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Общество / Соцзащита

Жилищные сертификаты на переселение получит Псковская область в 2022 году

8 февраля 2022 года, 14:40

В 2022 году Псковская область получит два государственных жилищных сертификата на покупку жилья для участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих происшествий, и приравненных к ним лиц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. На данный вид поддержки будет задействовано 7,3 млн рублей.

Также сертификат на сумму около 2,5 млн рублей направят на улучшение жилищных условий людям, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил график выпуска и распределения данных документов.

Почти 3 тыс. жителей России в 2022 году смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Всего на это предусмотрено почти 11 млрд рублей.

Помимо указанных категорий граждан рассчитывать на нее могут сотрудники органов внутренних дел и МЧС, а также военнослужащие. Тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий, положена помощь.

Работа проходит в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

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