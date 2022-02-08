20% от февральской нормы осадков выпало в Псковской области за прошедшие сутки

20% от февральской нормы осадков выпало в Псковской области за 7 февраля и в ночь на 8 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, у псковичей могло сложиться ощущение, будто бы вернулась зима, из-за того, что «снег падал не пушистый, тяжелый».

Тала Нещадимова отметила, что днём в Псковской области прогнозируются минусовые температуры, но уже ночью 9 февраля в регионе ожидается потепление. В течение трех следующих дней температура воздуха будет держаться на отметке около нуля градусов.

«Завтра будет таять снег, будет сыро и тепло для февраля», – уточнила начальник Псковского гидрометцентра и добавила, что по предварительному прогнозу неустойчивая погода в регионе сохранится примерно на неделю. В частности, ожидается снег и снег с дождем, а температуры воздуха будут слабоположительными: примерно 0,5-0,7 градуса со знаком плюс.