294 жителя Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за неделю

За прошедшую неделю, с 31 января по 6 февраля, в Псковской области за нарушение масочного режима на сумму от одной тысячи рублей оштрафовали 341 человека. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
За прошедшую неделю, с 31 января по 6 февраля, в Псковской области за нарушение масочного режима на сумму от одной тысячи рублей оштрафовали 341 человека. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Всего за данный период суды Псковской области рассмотрели 341 дело об административном правонарушении в рамках статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение «масочного» режима)). 294 человека оштрафовали на сумму от 1 тыс. рублей, 45 получили предупреждения. Иные процессуальные решения были приняты по двум делам.