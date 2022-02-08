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Общество

294 жителя Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за неделю

8 февраля 2022 года, 11:13

За прошедшую неделю, с 31 января по 6 февраля, в Псковской области за нарушение масочного режима на сумму от одной тысячи рублей оштрафовали 341 человека. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

294 жителя Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за неделю

Фото Дарьи Хватковой

Всего за данный период суды Псковской области рассмотрели 341 дело об административном правонарушении в рамках статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение «масочного» режима)). 294 человека оштрафовали на сумму от 1 тыс. рублей, 45 получили предупреждения. Иные процессуальные решения были приняты по двум делам.

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Комментарии

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Бабулечка
11:33 08.02.2022

Штрафуют, чтобы люди задыхались в этих масках своим углекислым газом. Для работы мозга необходим кислород. .........Маска не спасает от вирусов, она как сетка рабица от комаров, маска вредна для здоровья сердца, лёгких- профессор медицины А.Полетаев........

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