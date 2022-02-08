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Общество

Вопрос об авиасообщении между Псковом и Калининградом во второй половине февраля рассмотрит Росавиация

8 февраля 2022 года, 11:04

Во второй половине февраля состоится заседание комиссии Росавиации, на котором будет рассмотрен вопрос о возобновлении авиасообщения между Псковом и Калининградом. Об этом «Псковской правде» сообщил директор псковского аэропорта имени княгини Ольги Артём Тарасов.

Он отметил, что интерес к возобновлению полётов на этом маршруте есть и у Псковской области, и у перевозчиков. «Мы понимаем, что направление хорошее, заполняемость рейсов хорошая», - подчеркнул он.

Директор аэропорта добавил, что компании, которые планируют работать на маршруте «Псков — Калининград» направили свои документы в Росавиацию на рассмотрение.

Как отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы на своей странице в  Instagram, авиасообщение с Калининградом будет открыто в марте.

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