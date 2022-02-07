Дистанционка в школах Пскова и Псковского района стала главным региональным событием января

7 февраля Псковское агентство информации опубликовало традиционную обзорную статью по итогам наиболее общественно значимых событий месяца, которые произошли в Псковской области. Так, главным региональным событием января стало введение дистанционного формата обучения в школах Пскова и Псковского района.

В составлении январского рейтинга приняли участие эксперты, которые были приглашены редакцией ПАИ. Среди них представители парламентских политических партий, депутатского корпуса области и муниципалитетов, общественных организаций, журналисты и другие. Они оценили по 10-балльной шкале значимость каждого из событий, которые произошли в Псковской области.

В пятёрку январского рейтинга вошли: «Школы Пскова и Псковского района ушли на дистанционку, введены дополнительные ограничительные меры по борьбе с ковидом»; «В Псковской области от коронавируса начали прививать подростков»; «В Пскове открылся памятник императору Петру I»; «11 НКО Псковской области победили в первой волне конкурса Фонда президентских грантов» и «Псковская областная инфекционная больница получила статус клинической».

Подробнее о том, какие еще события вошли в десятку общественно значимых событий января, читайте в материале ПАИ – «Омикронище. Главные события месяца глазами экспертов. Январь 2022».