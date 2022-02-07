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Общество

«Псковская правда» вошла в десятку самых цитируемых СМИ области по итогам недели

7 февраля 2022 года, 11:17

«Псковская правда» вошла в десятку самых цитируемых СМИ Псковской области по итогам недели с 31 января по 6 февраля. Публикацию издания о демонтаже главной ёлки Пскова процитировала газета «Комсомольская правда - Псков».

По данным сервиса «Медиалогия», лидером по цитируемости на минувшей неделе было Псковское агентство информации, материалы которого другие СМИ использовали 364 раза.

На второй строчке оказалась Псковская лента новостей с показателем в 314 цитат, на третьей - «Эхо Москвы — Псков» с 51 упоминанием. В ТОП-5 также вошли «МК Псков» (20 цитат) и «АиФ-Псков» (16 цитат).

На региональные издания на минувшей неделе ссылались «Известия», «Невские новости», Regnum, «Деловой Петербург». 

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