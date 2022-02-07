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Общество

В аэропорту Пскова откроется кафе

7 февраля 2022 года, 10:45

В аэропорту Пскова имени княгини Ольги откроется кафе. Об этом сообщил директор аэропорта Артём Тарасов в эфире проекта «Псковский телеграм Online» 7 февраля.

Техническое открытие точки общепита планируется 8 февраля, посетителей же оно начнёт принимать на следующей неделе. Пока кафе не будет круглосуточным, его работу подстроят под расписание авиарейсов.

В целом оно будет работает в формате стритфуда, однако, в меню будут и бизнес-ланчи.

Также в планах оборудовать в аэропорту зону повышенной комфортность, где пассажиры смогут посмотреть телевизор, заказать что-то из кафе. Таких будет две комнаты, их посещение возможно за отдельную плату. По словам Артёма Тарасова, оборудование зон отдыха завершится в течение месяца.

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