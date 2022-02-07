110 аварийных бригад энергетиков готовы к непогоде в Псковской области из-за циклона «Роксана»

К неблагоприятным погодным условиям в Псковской области из-за циклона «Роксана» готовы 110 аварийных бригад энергетиков. Об этом сообщают «Россети Северо-Запад».

Циклон «Роксана» принес в Псковскую область сильный мокрый снег и колебания температуры в районе нуля градусов. Данные условия, по словам специалистов, идеальны для образования льда на проводах линий электропередач.

Как отметили в филиале «Россети Северо-Запад», работы в регионе на данный момент ведутся в режиме повышенной готовности. К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 149 единиц спецтехники и 110 аварийных бригад. Резервным энергоснабжением социально значимые областные объекты, при необходимости, обеспечат 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт.

«Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня», – отметили в «Россети Северо-Запад».

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности около линий электропередач и энергоустановок. В частности, запрещается самостоятельно восстанавливать электроснабжение и приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на восемь метров.

Об отключениях электроэнергии жители Псковской области могут сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети»: 8-800-220-0-220.