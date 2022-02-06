Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Две туманности запечатлели в небе над Псковским районом

6 февраля 2022 года, 15:07

В небе над деревней Черняковицы Псковского района запечатлели две туманности. Снимками астроном-любитель Пётр Митрофанов поделился в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Две туманности запечатлели в небе над Псковским районом
Туманность IC 468 в созвездии Большого Пса.
Фото: Пётр Митрофанов

По его словам, съемка космических объектов на ночном небе проводилась в Псковском районе 4 февраля текущего года.

Две туманности запечатлели в небе над Псковским районом
Туманность IC 2169 в созвездии Единорога
Фото: Пётр Митрофанов

«Первая съемка дип-скаев в 2022 г. Туманности IC 2159 в созвездии Единорога (при лунном свете, фаза Луны 0.15) и туманность IC 468 в созвездии Большого Пса. Второй объект на наших широтах находится довольно низко над горизонтом, поэтому детализация не очень хорошая», – отметил Пётр Митрофанов.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Поиски пропавшего 45-летнего Андрея Федорова продолжаются в Великих Луках
454 жителя Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки
Более 170 подростков привились вакциной «Спутник М» в Псковской области
До +3 градусов ожидается в Псковской области 6 февраля
15 февраля стартует прием заявок на конкурс ТОСов Псковской области
Воры лишили жителей гдовской деревни хорошей мобильной связи
Губернатор Псковской области ответил на вопросы про дистанционное обучение
Более 1 тысячи псковичей завершили курс вакцинации в Псковской области 4 февраля
419 случаев заражения ковидом зафиксировано в Псковской области 4 февраля

Комментарии

Авторизация
No comments
Эпоха омикрона

Общество
4 февраля 16:45

Эпоха омикрона

Псковский врач о том, чем опасен новый штамм и как от него защититься
Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

Общество / Здоровье
3 февраля 08:28

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

Люки, ярмарки, мосты

Общество
2 февраля 14:20

Люки, ярмарки, мосты

Сити-менеджер Пскова рассказал, что изменится в городе в ближайшее время