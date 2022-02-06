Две туманности запечатлели в небе над Псковским районом

В небе над деревней Черняковицы Псковского района запечатлели две туманности. Снимками астроном-любитель Пётр Митрофанов поделился в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, съемка космических объектов на ночном небе проводилась в Псковском районе 4 февраля текущего года.

«Первая съемка дип-скаев в 2022 г. Туманности IC 2159 в созвездии Единорога (при лунном свете, фаза Луны 0.15) и туманность IC 468 в созвездии Большого Пса. Второй объект на наших широтах находится довольно низко над горизонтом, поэтому детализация не очень хорошая», – отметил Пётр Митрофанов.