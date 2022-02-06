Поиски пропавшего 45-летнего Андрея Федорова продолжаются в Великих Луках

В Великих Луках продолжается розыск пропавшего 45-летнего Андрея Федорова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина 1976 года рождения ушел из дома, который находится на улице Радищева в Великих Луках, 22 марта 2019 года. В настоящее время его местоположение не установлено.

В последний раз великолучанина Андрея Федорова видели одетым в черную куртку с красными манжетами и спортивные штаны чёрного цвета. На голове у него была вязаная шапка, а на ногах сапоги (верх – матерчатый, низ – резиновый).

Информацию о местонахождении 45-летнего Андрея Федорова просят сообщать по телефонам: 02, 8-906-223-11-28, (81153) 5-27-94.