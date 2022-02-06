Более 170 подростков привились вакциной «Спутник М» в Псковской области

Однокомпонентной вакциной от коронавируса «Спутник М» в Псковской области привились 172 подростка от 12 до 17 лет. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.





«Хорошее решение родителей, учитывая, что омикрон особенно активно распространяется среди детей и молодёжи», – подчеркнул Михаил Ведерников.

За минувшие сутки, 5 февраля, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 437 человек (всего 285 тыс. 737). Полный курс вакцинации прошли 332 псковича (всего 279 тыс. 694). Ревакцинировались 58 жителей региона (всего 41 тыс. 8).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса в настоящее время составляет 80,1%.