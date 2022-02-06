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Общество / Здоровье

Более 170 подростков привились вакциной «Спутник М» в Псковской области

6 февраля 2022 года, 10:39

Однокомпонентной вакциной от коронавируса «Спутник М» в Псковской области привились 172 подростка от 12 до 17 лет. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 170 подростков привились вакциной «Спутник М» в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Хорошее решение родителей, учитывая, что омикрон особенно активно распространяется среди детей и молодёжи», – подчеркнул Михаил Ведерников.

За минувшие сутки, 5 февраля, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 437 человек (всего 285 тыс. 737). Полный курс вакцинации прошли 332 псковича (всего 279 тыс. 694). Ревакцинировались 58 жителей региона (всего 41 тыс. 8).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса в настоящее время составляет 80,1%.

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Комментарии

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Бабулечка
13:29 06.02.2022

"Хорошее решение",-Вы же не в ответе за отдалённые последствия от этих испытаний на детях. Вы просто выполняете поручение Мишустина о вакцинации 10 миллионов детей. За большую завакцинированность вас отлично премируют.<br/> Академик РАН В.Зверев :" У нас сейчас нет вакцины,которую мы бы могли рекомендовать детям...Не знаем последствий ,особенно отдалённых."...-профессор 35 лет занимался вакцинопрофилактикой, изготовлением вакцин, имеет 9 внуков. Омикрон заражает вакцинированных в первую очередь .

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