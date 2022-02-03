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Происшествия

Завершена проверка псковского предприятия, допустившего порчу 45 тысяч доз вакцины от ковида

3 февраля 2022 года, 10:22

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал об итогах проверки «Фармации», допустившей в конце прошлого года порчу 45 тыс. доз вакцины от коронавируса, в своем Instagram-аккаунте.

Завершена проверка псковского предприятия, допустившего порчу 45 тысяч доз вакцины от ковида

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

По словам главы региона, специалисты сразу нескольких комитетов администрации провели комплексный анализ ситуации. В работе также принимала участие псковская Прокуратура.

По результатам проверки стало известно, что, во-первых, холодильная установка перестала функционировать по причине заводского брака. Факт поломки зафиксировали документально, а с поставщиком провели претензионную работу. Во-вторых, обнаружили нарушения со стороны персонала ГП «Фармация». Стало известно, что предприятие не обеспечило ежедневный круглосуточный контроль температуры, поэтому работники не могли принять экстренные меры по сохранению препарата.

Завершена проверка псковского предприятия, допустившего порчу 45 тысяч доз вакцины от ковида

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников сообщил, что четырем сотрудникам и руководителю ГП «Фармация» в качестве дисциплинарного взыскания объявили выговоры. Теперь в холодильном оборудовании появились видеокамеры, которые позволят следить за температурой в режиме реального времени.

Также по итогу проверки Росздравнадзор подготовил предписания и направил их в судебные инстанции для наложения штрафных санкций. Результаты всех проверок и вынесенные решения направили в правоохранительные органы. Кроме того, все нарушения, обозначенные Прокуратурой, устранили.

Губернатор сообщил, что случившееся изучили досконально и приняли все необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

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