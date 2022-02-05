15 февраля стартует прием заявок на конкурс ТОСов Псковской области

С 15 февраля по 15 марта у территориальных общественных самоуправлений Псковской области есть возможность подать заявку на конкурс и принять в нем участие. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

Для этого, как сообщил глава региона, нужно предоставить в администрацию муниципального образования заявление, паспорт объекта и другие документы к проекту. Вся необходимая информация доступна на странице Управления по местному самоуправлению.

По мнению Михаила Ведерникова, деятельность ТОС, лучше всего покажут примеры победителей прошлого года: ТОС «Платишино» Красногородского района провёл капремонт помещения для экспозиции «Граинские сундуки в местной «Комнате деревенского быта» и привел в порядок прилегающую территорию; ТОС «Быть добру» Пыталовского района купили игровой комплекс для детской площадки; представители ТОС «Березка» Себежского района заменят вышедшие из строя уличные фонари; ТОС «Узьмень» Струго-Краснеского района реализовал проект «Полный колодец» – пробурили скважину и установили колодец, а также благоустроили территорию.

Проекты-победители получат субсидии из бюджета Псковской области до 200 тыс. рублей. Всего в конкурсе разыграют 27 млн рублей.