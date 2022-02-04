Сказки про химические пожары и черный снег обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»

В новом 48-м выпуске «Псковского телеграма» ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудили самое интересное и обсуждаемое в Телеграм-пространстве, произошедшее в Псковской области на первой неделе февраля.
В новом 48-м выпуске «Псковского телеграма» ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудили самое интересное и обсуждаемое в Телеграм-пространстве, произошедшее в Псковской области на первой неделе февраля.
В очередном выпуске речь зашла про гдовскую политику с резиновыми изделиями, бардовские скандалы и сказки про химические пожары с черным снегом. Обсудили ведущие и итоги января для региональных Телеграм-каналов, а также поговорили об «изрядно надоевшем» штамме коронавируса омикрон.
Проект Псковского агентства информации «Псковский телеграм» выходит в эфир с февраля 2021 года. Выпуски программы можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и в Telegram-канале «Псковские новости».