Сказки про химические пожары и черный снег обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»

В новом 48-м выпуске «Псковского телеграма» ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудили самое интересное и обсуждаемое в Телеграм-пространстве, произошедшее в Псковской области на первой неделе февраля.



В очередном выпуске речь зашла про гдовскую политику с резиновыми изделиями, бардовские скандалы и сказки про химические пожары с черным снегом. Обсудили ведущие и итоги января для региональных Телеграм-каналов, а также поговорили об «изрядно надоевшем» штамме коронавируса омикрон.