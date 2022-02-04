Панно с картой Псковской области будут вышивать мастерицы из 16 районов

Мастерицы из 16 районов будут вышивать панно с картой Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Проект «Вышиваем Псковскую область» запустил Псковской областной центр народного творчества совместно с мастером декоративно-прикладного творчества Светланой Самариной. В изготовлении панно, которое будет выполнено бисером и нитями мулине, примут участие мастерицы-вышивальщицы из 16 муниципальных районов. Готовая работа будет представлена 23 августа – в день образования Псковской области.

Презентация проекта «Вышиваем Россию своими руками» прошла в Псковском центре народного творчества 12 декабря, в День Конституции. В ходе нее была представлена карта России, которую руками вышили участницы проекта из разных уголков страны. Светлана Самарина, куратор проекта, сшила в единую композицию все «кусочки» карты, которые ей прислали мастерицы.