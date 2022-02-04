Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Панно с картой Псковской области будут вышивать мастерицы из 16 районов

4 февраля 2022 года, 17:30

Мастерицы из 16 районов будут вышивать панно с картой Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Проект «Вышиваем Псковскую область» запустил Псковской областной центр народного творчества совместно с мастером декоративно-прикладного творчества Светланой Самариной. В изготовлении панно, которое будет выполнено бисером и нитями мулине, примут участие мастерицы-вышивальщицы из 16 муниципальных районов. Готовая работа будет представлена 23 августа – в день образования Псковской области.

Презентация проекта «Вышиваем Россию своими руками» прошла в Псковском центре народного творчества 12 декабря, в День Конституции. В ходе нее была представлена карта России, которую руками вышили участницы проекта из разных уголков страны. Светлана Самарина, куратор проекта, сшила в единую композицию все «кусочки» карты, которые ей прислали мастерицы.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сказки про химические пожары и черный снег обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»
До -12 градусов и снег ожидаются в Псковской области 5 февраля
Замена инженерных сетей на улице Яна Фабрициуса в Пскове начнется при благоприятной погоде
Псковский тренер Александра Ягодка прокомментировала открытие Олимпиады в Пекине
Акция по профилактике COVID-19 прошла в санатории «Череха»
О плюсах самозанятости узнали слушатели образовательной площадки ЦУР Псковской области
В Псковской области в 2021 году сократилась смертность от онкологии
Псковичам предлагают составить интерактивную языковую карту
Сельский туризм может приносить фермерам по 200 млрд рублей ежегодно с 2030 года

Комментарии

Авторизация
No comments
Эпоха омикрона

Общество
4 февраля 16:45

Эпоха омикрона

Псковский врач о том, чем опасен новый штамм и как от него защититься
Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

Общество / Здоровье
3 февраля 08:28

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

Люки, ярмарки, мосты

Общество
2 февраля 14:20

Люки, ярмарки, мосты

Сити-менеджер Пскова рассказал, что изменится в городе в ближайшее время