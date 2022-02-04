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Общество / Здоровье

Работу абмулаторно-поликлинического звена в Псковской области перестроят

4 февраля 2022 года, 15:16

Методика работы амбулаторно-поликлинического звена в Псковской области будет перестроена в соответствии с изменившейся ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 4 февраля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По словам главы региона, необходимый комплекс мероприятий уже проработан. В частности, предстоит изменить алгоритм работы и состав выездных бригад медиков, на амбулаторном этапе будет организована сортировка вызовов. Кроме того, единую службу «122» доукомплектуют кадрами и переведут в круглосуточный формат работы.

Михаил Ведерников напомнил, что уже с конца января в Пскове и Великих Луках для взрослого населения приостановлена плановая первичная и первичная специализированная медико-санитарная помощь. Сейчас медорганизации оказывают только неотложную помощь, помощь пациентам с онкологией и занимаются выдаче препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения.

«Такой шаг существенно разгрузил медиков и позволил им уделять больше внимания отработке вызовов на дом. Тем не менее, этого недостаточно: число жалоб растёт, и люди подчас действительно достаточно долгое время не могут дождаться врача», - отметил губернатор.

Он также обратил внимание на памятку, которую разработал Минздрав. Она содержит алгоритм действий для тех, кто переносит коронавирус в лёгкой форме. «Если жители региона изучат и возьмут на вооружение эти рекомендации, значительная доля вызовов врача на дом просто отпадёт за ненужностью», - заявил Михаил Ведерников. 

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