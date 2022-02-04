Производство одноразовой посуды планируют запустить в Псковской области в 2023 году

Директор ООО «Гармония» Владимир Товпенец представил бизнес-план по расположению на территории «Моглино» производства одноразовой посуды из шпона лиственных пород дерева. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

О проекте рассказали на заседании Экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Моглино», которое губернатор Михаил Ведерников провел 3 февраля.

По словам Владимира Товпенеца, реализация бизнес-плана планируется в три этапа: создание линии по производству посуды, организация производства шпона для обеспечения сырьевой базы, создание линии по производству пеллет для минимизации отходов.

Расходы на реализацию данного проекта предполагают более 800 млн рублей, более 700 млн из которых – собственные средства инвестора. Около 120 рабочих планируется создать.

Готовую продукцию в основном планируется продавать странам Европы, Азии, Ближнего Востока, ее сбыт также будет производится в России.

Представитель компании сообщил, что запустить первую линию производства планируется уже в начале 2023 года.

Бизнес-план положительно оценило руководство ОЭЗ «Моглино» и профильный региональный комитет.

В процессе обсуждения проекта эксперты задали несколько вопросов. Владимир Товпенец ответил на них, также прокомментировав логистические вопросы и перспективы обеспечения производства сырьем.

Члены Экспертного совета поддержали проект большинством голосов.