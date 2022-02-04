Завод автозапчастей планируется открыть под Псковом

Завод по производству запчастей для выхлопных систем автомобилей планируется открыть под Псковом на территории особой экономической зоны «Моглино». Презентация инвестпроекта состоялась на заседании Экспертного совета «Моглино», которое провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников 3 февраля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Генеральный директор «Веллеранд Аутоматив Рус» Максим Зайцев отметил, что принятый ранее бизнес-план предполагал открытие завода по выпуску выхлопных систем в сборе, но теперь планируется начать производство отдельных запчастей для них. Кроме того, компания расчитывает расширить ассортимент продукции и производить штампованные детали из черного металла, в чем заинтересованы, в том числе, предприятия, входящие в состав Псковского промышленного электротехнического кластера.

Также инвестор проинформировал о корректировке сроков по созданию предприятия на территории особой экономической зоны.

По представленному проекту положительные заключения дали председатель регионального Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев и исполняющий обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев. Все члены экспертного совета поддержали обновленный бизнес-план и теперь с инвестором будет заключено дополнительное соглашение.