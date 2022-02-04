Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Промышленность

Завод автозапчастей планируется открыть под Псковом

4 февраля 2022 года, 11:16

 Завод по производству запчастей для выхлопных систем автомобилей планируется открыть под Псковом на территории особой экономической зоны «Моглино». Презентация инвестпроекта состоялась на заседании Экспертного совета «Моглино», которое провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников 3 февраля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Завод автозапчастей планируется открыть под Псковом
Заседание экспертного совета
Фото пресс-службы администрации Псковской области

Генеральный директор «Веллеранд Аутоматив Рус» Максим Зайцев отметил, что принятый ранее бизнес-план предполагал открытие завода по выпуску выхлопных систем в сборе, но теперь планируется начать производство отдельных запчастей для них. Кроме того, компания расчитывает расширить ассортимент продукции и производить штампованные детали из черного металла, в чем заинтересованы, в том числе, предприятия, входящие в состав Псковского промышленного электротехнического кластера.

Также инвестор проинформировал о корректировке сроков по созданию предприятия на территории особой экономической зоны.

По представленному проекту положительные заключения дали  председатель регионального Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев и исполняющий обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев. Все члены экспертного совета поддержали обновленный бизнес-план и теперь с инвестором будет заключено дополнительное соглашение.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

О плюсах самозанятости узнали слушатели образовательной площадки ЦУР Псковской области
В Псковской области в 2021 году сократилась смертность от онкологии
Псковичам предлагают составить интерактивную языковую карту
Сельский туризм может приносить фермерам по 200 млрд рублей ежегодно с 2030 года
Псковские поликлиники перейдут на формат работы с 8:00 до 20:00
До конца февраля в Псковской области будет расти доля омикрона среди заболевших коронавирусом
С 7 февраля школы Пскова и Псковского района вернутся к очному формату обучения
Свыше 6 тысяч человек находятся на амбулаторном и стационарном лечении в Псковской области
Работу абмулаторно-поликлинического звена в Псковской области перестроят

Комментарии

Авторизация
No comments
Без базара

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
3 февраля 11:06

Без базара

Как работают псковские продуктовые онлайн-рынки?
Не имеющее аналогов в России производство паллетных блоков запустят в Псковской области

Экономика / Промышленность
1 февраля 10:09

Не имеющее аналогов в России производство паллетных блоков запустят в Псковской области
Псковский отельер стала лауреатом национальной премии «Гостеприимство»

Экономика / Туризм
31 января 20:15

Псковский отельер стала лауреатом национальной премии «Гостеприимство»