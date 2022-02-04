Зооприют «Лесопилка» в Пскове нуждается в опилках

Зооприют «Лесопилка» обращается к псковичам с просьбой помочь с опилками. Об этом сообщается в паблике общественной организации «Зоозащита» в «ВКонтакте».
Зооприют «Лесопилка» обращается к псковичам с просьбой помочь с опилками. Об этом сообщается в паблике общественной организации «Зоозащита» в «ВКонтакте».
«Опилки закончились вообще. Все, которые мы посмотрели по объявлениям и по знакомым, мокрые. А нам нужны только очень сухие опилки», – рассказали в организации.
Волонтёры поделились, что в настоящий момент все вольеры стоят без опилок, из-за чего «щенки и старички ходят по собственной моче».
Адрес «Лесопилки»: улица Новгородская, 7. Телефон для связи – 8-911-362-31-25.