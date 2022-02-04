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Общество

Зооприют «Лесопилка» в Пскове нуждается в опилках

4 февраля 2022 года, 08:30

Зооприют «Лесопилка» обращается к псковичам с просьбой помочь с опилками. Об этом сообщается в паблике общественной организации «Зоозащита» в «ВКонтакте».

Зооприют «Лесопилка» в Пскове нуждается в опилках

Фото из паблика общественной организации Зоозащита

«Опилки закончились вообще. Все, которые мы посмотрели по объявлениям и по знакомым, мокрые. А нам нужны только очень сухие опилки», – рассказали в организации.

Зооприют «Лесопилка» в Пскове нуждается в опилках

Фото из паблика общественной организации Зоозащита

Волонтёры поделились, что в настоящий момент все вольеры стоят без опилок, из-за чего «щенки и старички ходят по собственной моче».

Адрес «Лесопилки»: улица Новгородская, 7. Телефон для связи – 8-911-362-31-25.

Зооприют «Лесопилка» в Пскове нуждается в опилках

Фото из паблика общественной организации Зоозащита
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