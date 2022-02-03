За 2021 год промышленное производство в Псковской области выросло на 4%

На 4% за прошедший 2021 год выросло промышленное производство в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковстате.

Темпы прироста в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года составили 2,8%, с ноябрем прошедшего года – 1,7%.

«Рост объемов в 2021 году по сравнению с 2020 годом зафиксирован во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства», – сообщили в Псковстате.

В частности, к 2020 году на 14,5% выросли отрасли, связанные с водоотведение и водоснабжением, ликвидацией загрязнений и утилизацией отходов, на 10,6% – добывающие отрасли, на 9,4% – тепло- и газоснабжение, энергетический сектор, на 2,6% – обрабатывающее производство.

По сравнению с 2020 годом, в 2021 году значительный рост также показали следующие производства: на 43,1% – ремонт и монтаж машин и оборудования, на 27,4% – производства кожи и изделия из кожи, на 26,9% – производство прочих готовых изделий. Снижение объемов производства были зафиксированы на производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 16,5%) и текстильных изделий (на 11,1%).